Ñublense ganó por la cuenta mínima a Palestino y escala en la tabla

Ñublense está invicto en la segunda rueda. Con el triunfo de este sábado ante Palestino (1-0) suma tres victorias consecutivas y por ello, el equipo de Ronald Fuentes se está metiendo de lleno en la pelea por llegar a torneos internacionales.

Ñublense juega bien, convence y, cuando no le alcanza, mete fuerzas.

Fue sorpresivo, y lamentable sí, cómo el partido se fue tornando agresivo con el correr de los minutos.



El gol tempranero de Gabriel Graciani (3’) tras una gran jugada diseñada por Lorenzo Reyes, dio a los locales cierta tranquilidad para manejar el encuentro frente a un rival desconcentrado y desconectado.

Ñublense estaba para dar el golpe, pero se fue enredando y al final del primer tiempo le dio a Palestino una opción impensada al perder a Federico Mateos por expulsión tras una fea falta sobre Joe Abrigo.

Pero lo tetracolores no aprovecharon el hombre de más que tuvieron todo el segundo tiempo.

Es cierto que se acercaron al arco de Nicola Pérez y que tuvieron la pelota. Pero al cuadro de colonia le faltaron ideas y a Ñublense le sobró orden para quedarse con los tres puntos y seguir escribiendo una buena historia en la Liga de Primera.

Ñublense (1)

Nicola Pérez; Diego Sanhueza, Carlos Labrín, Pablo Calderón, Giovanni Campusano; Matías Plaza (Gonzalo Sosa, 88’), Lorenzo Reyes, Federico Mateos; Gabriel Graciani (Daniel Saavedra, 88’), Patricio Rubio (Bayron Oyarzo, 74’) y Lucas Molina (Esteban Valencia, 44’). DT: Ronald Fuentes.

Palestino (0)

Sebastián Pérez; Iván Garguez (Jason León, 70’), Fernando Meza, Cristián Suárez, Dilan Zúñiga; Pablo Parra (Junior Arias, 58’), Julián Fernández (Ariel Martínez, 46’); Bryan Carrasco, Joe Abrigo, Facundo Castro (Gonzalo Tapia, 46’); Ronnie Fernández (Junior Marabel, 58’). DT: Lucas Bovaglio.

Liga de Primera (Fecha 20).

Estadio: Nelson Oyarzún.



Gol: Gabriel Graciani (ÑB, 3’).

Expulsado: Federico Mateos (ÑB, 41’).

Árbitro: Rodrigo Carvajal.

Público: 4.772 personas.

PURANOTICIA