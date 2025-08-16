San Felipe venció con lo justo a San Luis y se alejó del fondo del Ascenso

En el arranque de la jornada sabatina de la fecha 21 de la Liga de Ascenso, Unión San Felipe hizo pesar su localía en el Valle del Aconcagua y derrotó por la cuenta mínima a San Luis de Quillota.

En un primer tiempo parejo y que contó con opciones de gol para ambos elencos, el dueño de casa logró desequilibrar el marcador con un impecable zurdazo de Sergio Vergara (41') y se fue en ventaja al descanso.

La escuadra canaria se quedó con un hombre menos a los 55 minutos por la expulsión de Tiago Ferreyra, quien le propinó un codazo a Diego González. A pesar de esta situación, la visita coqueteó con el empate en los 82', pero el portero Paulo Garcés le contuvo el remate a Sebastián Parada.

Con este resultado, los albirrojos treparon hasta la decimotercera ubicación con 23 puntos, sacándole cinco de ventaja al colista Santiago Morning. El conjunto quillotano, en cambio, se estancó en el noveno puesto con 27 unidades.

El próximo sábado a las 12:30 horas, Unión San Felipe recibirá a Deportes Antofagasta. Por su parte, San Luis se verá las caras con Deportes Temuco a partir de las 19:00.

