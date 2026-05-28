Tras caer ante la UC: Boca Juniors enfrentará a O’Higgins en playoffs de la Copa Sudamericana

O'Higgins conoció al rival para los playoffs de Copa Sudamericana, instancia a la cual el elenco rancagüino accedió tras ocupar el segundo puesto del Grupo C con 10 puntos, solo dos por debajo del líder Sao Paulo.

Se trata de Boca Juniors, conjunto que perdió por la cuenta mínima ante Universidad Católica en La Bombonera, adjudicándose el tercer lugar de su zona en Copa Libertadores, lo que le valió "bajar" de torneo.

Este cruce se determinó luego de que el cuadro "xeneize" se alzara como el quinto mejor tercero de su competición, mientras que el "Capo de Provincia" fue el cuarto mejor segundo de su certamen.

El partido de ida se disputará en Buenos Aires entre el martes 21 y el jueves 23 de julio, justo después de la Copa del Mundo. La vuelta, en tanto, sería una semana después en suelo chileno.

Además, a las 11:00 horas de este viernes se llevará a cabo el sorteo de los octavos de final y tanto O'Higgins como Boca sabrán a quien enfrentarán en la siguiente instancia si es que ganan la llave.

PURANOTICIA