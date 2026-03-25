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Tras 10 años: Cámara aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

Tras 10 años: Cámara aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas

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Se pondrá fin a la multipropiedad, pues se prohibirá que una misma persona o entidad tenga participación en más de un club. Además, se separará la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, que ahora tendrá a cargo lo formativo y las selecciones, mientras que la ANFP gestionará la liga profesional.

Tras 10 años: Cámara aprueba por amplia mayoría la reforma a la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas
Miércoles 25 de marzo de 2026 14:25
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La Cámara de Diputados aprobó la reforma a la ley de Sociedades Anónimas Deportivas Profesionales (SADP), proyecto que se gestó hace más de una década.

La votación fue respaldada con 148 votos a favor y una abstención, y para que comience a regir, solamente falta que sea publicada en el Diario Oficial.

De esta manera, se pondrá fin a la multipropiedad, pues se prohibirá que una misma persona o entidad tenga participación en más de un club.

Además, se separará la ANFP de la Federación de Fútbol de Chile, que ahora tendrá a cargo lo formativo y las selecciones, mientras que la ANFP gestionará la liga profesional.

Otro factor importante será que se impedirá que representantes de jugadores posean acciones o cargos directivos en los clubes, mientras que se tendrá una obligación de identificar al beneficiario final (persona natural) de cada club para asegurar trazabilidad.

La fiscalización pasa del Ministerio de Justicia al Instituto Nacional de Deportes (IND) y se incorporan reportes financieros semestrales.

Respecto a un control financiero, las SADP se convertirán en sujetos obligados a reportar operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF).

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