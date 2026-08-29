Trámites migratorios retrasan el debut de Lucas Assadi en Suecia

Este domingo, AIK jugará ante Hammarby, en uno de los clásicos de la liga sueca de Primera División.

Y en ocasión, no podrá contar con su nueva contratación: el volante chileno Lucas Assadi.

Las razones son netamente de documentación del jugador formado en Universidad de Chile.

Assadi no pudo entrenar junto a sus compañeros este viernes, debido a un trámite migratorio que el futbolista todavía debe completar antes de instalarse definitivamente en Suecia.

En concreto, el chileno se encuentra realizando los últimos procedimientos para obtener su permiso de residencia.

Desde el club explicaron la situación y anticiparon que el proceso podría extenderse durante algunos días.

AIK marcha por ahora en el séptimo puesto de la tabla con 28 unidades en 17 partidos jugados.

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