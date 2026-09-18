La Roja femenina sub 20 goleó 3-0 a Venezuela y se acerca al oro suramericano

La Selección chilena sub 20 goleó por un inapelable 3-0 a Venezuela, vigente campeón del fútbol femenino en los Juegos Suramericanos, y se acercó a pasos agigantados a la disputa del oro en el torneo que se disputa en Santa Fe, Argentina.

La escuadra nacional impuso sus condiciones desde el primer minuto y solo le bastó un tiempo para doblegar sin objeciones a la Vinotino.

Amparo Abarca (22'), Vaitiare Pardo (33') y Catalina Muñoz (45+3') fueron las autoras de las conquistas de la Roja frente al elenco llanero, que ni siquiera en el complemento estuvo cerca ce amagar la victoria del combinado criollo.

De esta manera, las dirigidas por Luis Mena se afianzaron en el liderato del grupo con seis puntos y quedaron bien posicionadas para buscar su lugar en la disputa por el oro.

De hecho, si en un rato más Uruguay y Paraguay empatan, el Equipo de Todos avanzará automáticamente a la gran final del certamen.

En caso contrario, Chile enfrentará este domingo al combinado guaraní sabiendo que una igualdad lo instalará en la pelea por la presea dorada.

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