Fernando Gago impone riguroso retorno a jugadores de la U en plenas Fiestas Patrias

Luego de su victoria del sábado pasado sobre Deportes La Serena, Universidad de Chile disfrutó de algunos días libres en medio de los festejos de Fiestas Patrias.

Sin embargo, dicho descanso estaría cerca de llegar a su fin, ya que de acuerdo con radio Cooperativa, el director técnico estudiantil Fernando Gago le impuso un riguroso horario de retorno a sus pupilos.

Según el citado medio, los jugadores del elenco universitario tienen que llegar al Centro Deportivo Azul este viernes 18 de septiembre a las 07:00 horas.

El objetivo de esta exigente medida sería realizar mediciones físicas a los futbolistas, y así evaluar peso y porcentaje de grasa en estos días de pausa.

Consignar que Universidad de Chile debe preparar la llave de octavos de final de Copa Chile ante Everton, programada para el jueves 24 a las 20:30 horas y el domingo 27 desde las 17:30 horas.

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