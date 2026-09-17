Plantel de Real Madrid elogia a S. Wanderers previo a la final Intercontinental sub-20: "Sabemos que vienen haciendo las cosas bien"

Este sábado a las 7:30 horas de Chile, Santiago Wanderers buscará hacer historia ante el Real Madrid en el estadio Santiago Bernabéu, cuando se enfrenten por la final de la Copa Intercontinental Sub-20.

Lejos de asumir el favoritismo por jugar como dueños de casa, en el conjunto "merengue" no solo mostraron respeto sino que, además, destacaron algunas características del "Decano", monarca de la Copa Libertadores sub-20.

El mediocampista Jorge Cestero dijo a Real Madrid TV que "Santiago Wanderers es un equipo muy duro y físicamente son muy fuertes. Sabemos que vienen haciendo las cosas bien y que tenemos que salir al cien por cien si queremos ganar, que sería una alegría tremenda. Todo el mundo quiere ganar cosas y terminar con este título sería impresionante para todos".

Asimismo, el integrante del equipo que ganó la UEFA Youth League en la pasada temporada adelantó que "afrontamos la final con mucha emoción. Es un partido que a todo el mundo le gusta jugar, más en el Bernabéu, y tenemos muchísimas ganas de que empiece ya. Cuando ganamos la Youth League fuimos un equipo muy sano, un grupo muy bueno, y tenemos que trasladar al sábado lo mismo que hicimos allí".

Por su parte, el extremo Yeremaiah Ramos afirmó que el elenco 'caturro' "va a ser un rival muy difícil porque ganó la Conmebol Libertadores frente al Flamengo, pero nosotros también tenemos que saber manejar los momentos del partido, controlar los nervios y vamos a por la Copa".

Con respecto al compromiso de este sábado, el oriundo de la ciudad hispana de Guadalajara sostuvo que "tenemos muchísimas ganas y vamos a dejarnos todo. El míster solo nos ha pedido que seamos nosotros mismos, que hagamos todo lo que llevamos haciendo hasta ahora".

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