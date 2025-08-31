Tragedia en el Superclásico: Hincha de Colo Colo muere tras caer del techo del Monumental

Un lamentable hecho marcó la jornada del Superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile en el Estadio Monumental. Durante la tarde de este domingo, un hincha perdió la vida tras caer desde gran altura al interior del recinto deportivo.

Según lo informado por Carabineros, “la identidad corresponde a un hombre de aproximadamente 39 años”. El fanático “cayó desde una altura considerable y fue trasladado a la Clínica Bupa. Personal del recinto médico confirmó el fallecimiento”.

De acuerdo con los primeros antecedentes, el hombre habría intentado desplazarse de una tribuna a otra subiéndose al techo del estadio, momento en el que perdió el equilibrio y terminó cayendo fatalmente.

Tras conocerse el accidente, desde Universidad de Chile señalaron que el encuentro debía suspenderse. Sin embargo, el partido continuó con su desarrollo normal pese a la tragedia.

