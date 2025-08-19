Tormenta eléctrica en Argentina podría complicar partido entre Universidad de Chile e Independiente

Universidad de Chile ya aterrizó en Argentina para disputar el miércoles el partido de vuelta frente a Independiente de Avellaneda por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Sin embargo, el cotejo entre los azules y el Rojo está en peligro, debido a que para este martes está declarada una alerta naranja climatológica en el país trasandino.

En ese sentido, se esperan precipitaciones acumuladas entre 70 y 80 mm, que podrían estar acompañadas de actividad eléctrica, granizo y ráfagas que podrían alcanzar los 90 km/h en Buenos Aires.

En tanto, la Conmebol ya evalúa opciones para los partidos programados en la capital trasandina este 19 de agosto en caso de que no se puedan jugar por las lluvias.

Consignar que la llave entre Universidad de Chile e Independiente está a favor de los azules tras la victoria por 1-0 en la ida disputada la semana pasada en el Estadio Nacional.

PURANOTICIA