Tomás González vuelve a la élite mundial de la gimnasia a los 40 años

La motivación de volver a representar a Chile en la élite deportiva llevó a Tomás González Sepúlveda a tomar una decisión inesperada: regresar a la competencia internacional a los 40 años. El escenario será la Copa del Mundo de Cottbus, en Alemania, uno de los torneos más tradicionales de la gimnasia artística, programado para el próximo 19 de febrero.

El propio deportista explicó que el orgullo de competir por el país fue clave en su determinación. “Siempre es un orgullo representar a Chile, sobre todo en instancias a nivel mundial”, afirmó en conversación con el medio Duplos, destacando además el prestigio del certamen, que se disputa desde hace casi cuatro décadas.

La Copa del Mundo de Cottbus es considerada un evento emblemático dentro del circuito internacional. “Es un clásico, es el torneo de maestros”, señaló González, reconociendo que esa historia y tradición fueron factores decisivos para aceptar el desafío y volver a enfrentarse a los mejores del mundo.

A diferencia de sus anteriores ciclos olímpicos, este retorno no responde a la presión de resultados, sino a una motivación más personal. “Con toda mi experiencia, quiero disfrutar y regalarme este momento”, comentó, agregando que también busca entregar una buena presentación a quienes lo han acompañado durante su carrera.

El regreso, sin embargo, no está exento de dificultades. A sus 40 años, el gimnasta ha debido modificar sus rutinas de entrenamiento para adaptarse a las exigencias físicas actuales y a las lesiones acumuladas a lo largo de los años.

“Tengo que tener más cuidado y manejar la ansiedad, porque las cargas de entrenamiento ya no son como antes”, explicó, subrayando la importancia de saber priorizar y escuchar al cuerpo en esta etapa de su carrera.

Con este retorno, Tomás González no solo reafirma su vigencia deportiva, sino que también se posiciona como un referente de experiencia, perseverancia y amor por la camiseta, demostrando que la pasión por el alto rendimiento puede trascender la edad y los ciclos competitivos tradicionales.

