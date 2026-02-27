Tabilo cayó en cuartos y el Chile Open se quedó sin representación nacional

El Chile Open se quedó sin representación nacional esta noche luego de que Alejandro Tabilo (42° del ranking ATP) fuera de más a menos y cayera sin mayor contrapeso ante el argentino Sebastián Báez (52°), ganador de la edición de 2024 y vigente subcampeón del torneo.

"Jano" fue incapaz de sostener el buen nivel mostrado en las rondas previas del certamen criollo, exhibiendo una fragilidad en su saque que le terminó costando caro ante el trasandino, quien firmó su paso a semifinales con una victoria por 7-6 (2) y 6-1 en una hora y 22 minutos.

El nacido en Toronto y su adversario animaron un duelo apasionante en el primer set, donde ninguno de los dos se regaló nada y mantuvieron la solidez en su saque hasta forzar el tie break. Sin embargo, fue entonces que el oriundo de San Martín comenzó a desequilibrar y sacó adelante la tarea con un holgado 7-2.

Fue un verdadero baldazo de agua fría para "Ale", quien no se volvió a levantar en el compromiso y en el segundo capítulo sufrió quiebres en dos oportunidades, despidiéndose una vez de la posibilidad de pelear por el título en el certamen criollo.

El único punto positivo para Alejandro Tabilo es que gracias a esta actuación escaló hasta el 40° lugar del ranking en vivo, una buena noticia de cara a su participación en el Masters de Indian Wells que arranca a inicios de marzo.

