Alejandro Tabilo se despide del Chile Open con balance positivo

El tenista chileno Alejandro Tabilo analizó su eliminación en los cuartos de final del Chile Open, donde cayó ante el argentino Sebastián Báez en un duelo que evidenció el desgaste acumulado tras varias semanas de competencia.

El número uno nacional reconoció que el cansancio físico pudo influir en su rendimiento, especialmente después de perder el tie break del primer set, momento en que su nivel bajó considerablemente.

Tabilo destacó que venía de una exigente gira sudamericana, donde alcanzó los cuartos de final en Buenos Aires y disputó la final del ATP de Río de Janeiro, resultados que valoró como parte de su crecimiento.

“Fue una gira muy buena. Quiero tomar lo positivo de las tres semanas”, afirmó el tenista, subrayando que la consistencia mostrada es algo que no había logrado anteriormente en su carrera.

Sobre su rival, el chileno reconoció el mérito de Báez, señalando que “jugó muy bien, estuvo muy sólido” y que las condiciones de juego le favorecen, especialmente en torneos con características similares.

Pese al desgaste, el jugador aseguró que no presenta molestias físicas, lo que considera clave para sostener el ritmo competitivo durante la temporada y aspirar a un año sólido.

Finalmente, Tabilo proyectó su participación en la gira estadounidense, indicando que buscará descansar antes de Indian Wells, torneo que le motiva especialmente, manteniendo altas expectativas para lo que resta del año.

