Tomás Barrios ya tiene programación para hacer su debut en la qualy del US Open

La qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, arrancó de buena forma para el tenis chileno, pues este lunes Cristian Garin (127° del ranking ATP) se estrenó con un complicado triunfo ante el japonés Yosuke Watanuki (148°).

Y este martes será el turno de debutar del otro nacional en la fase previa del major neoyorquino, como es Tomás Barrios (135°), 20° cabeza de serie y quien se enfrentará al libanés Benjamin Hassan (203°), partido que ya tiene programación.

El encuentro fue fijado para el cuarto y último turno del court 8, cuya acción comienza a las 11:00 horas, por lo que el cotejo del chillanejo debería empezar a eso de las 16:00 horas.

En caso de vencer a su rival, Barrios avanzará a la segunda ronda del Grand Slam norteamericano, donde enfrentaría al ganador de la llave entre el local estadounidense Martin Damm (429°) y el italiano Stefano Travaglia (212°).

Consignar que en el cuadro principal del US Open ya están asegurados los chilenos Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°).

