El estreno del chillanejo en el cuarto y último Grand Slam de la temporada se producirá este martes.

Tomás Barrios ya tiene programación para hacer su debut en la qualy del US Open
Lunes 18 de agosto de 2025 17:59
La qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, arrancó de buena forma para el tenis chileno, pues este lunes Cristian Garin (127° del ranking ATP) se estrenó con un complicado triunfo ante el japonés Yosuke Watanuki (148°).

Y este martes será el turno de debutar del otro nacional en la fase previa del major neoyorquino, como es Tomás Barrios (135°), 20° cabeza de serie y quien se enfrentará al libanés Benjamin Hassan (203°), partido que ya tiene programación.

El encuentro fue fijado para el cuarto y último turno del court 8, cuya acción comienza a las 11:00 horas, por lo que el cotejo del chillanejo debería empezar a eso de las 16:00 horas.

En caso de vencer a su rival, Barrios avanzará a la segunda ronda del Grand Slam norteamericano, donde enfrentaría al ganador de la llave entre el local estadounidense Martin Damm (429°) y el italiano Stefano Travaglia (212°).

Consignar que en el cuadro principal del US Open ya están asegurados los chilenos Nicolás Jarry (103°) y Alejandro Tabilo (126°).

