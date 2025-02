Barrios y decisión de la Federación Internacional de Tenis con Chile en la Copa Davis: "Se nos desmereció"

La semana pasada la Federación Internacional de Tenis (ITF por sus siglas en inglés) desestimó el reclamo de Chile y finalmente no castigó a Zizou Bergs por el golpe que le dio a Cristian Garin cuando ambos definían el cuarto punto de la serie de Copa Davis.

El organismo confirmó la victoria de los europeos al ratificar a nuestro país como cabeza de serie en el sorteo del Grupo Mundial I.

En el equipo nacional quedaron dolidos con la situación, tal como lo manifestó Tomás Barrios, luego de superar el domingo la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro tras el triunfazo ante el argentino Camilo Ugo Carabelli.

"Creo que, como todos dijeron, nos esforzamos mucho, creo que se nos desmereció, no nos ofrecieron muchas disculpas, no nos trataron como se debió y el árbitro tampoco nos escuchó. No nos sentimos escuchados. Al final, eso fue lo que más nos enojó", expresó el chillanejo en conversación con AS Chile.

Además, se refirió a la ventaja que tienen los europeos contra los sudamericanos: "Pasan cosas. También el Grupo Mundial siempre se juega afuera, nunca se juega en Sudamérica".

"El año pasado fuimos a China y no estaba ni siquiera jugando China, entonces al final pasan cosas que son complicadas, pero siempre somos nosotros los que nos terminamos adaptando", añadió.

