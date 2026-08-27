Tomás Barrios supera la qualy y jugará por primera vez el cuadro principal del US Open

Tomás Barrios (144° del ranking ATP) pasó de no haber ganado nunca siquiera un partido en la qualy a cumplir el sueño de disputar su primer cuadro principal de US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada, donde acompañará a su compatriota Alejandro Tabilo (28°).

Es que este jueves, el chileno superó la tercera y última ronda de la qualy al derrotar al español Daniel Rincón (208°) por parciales de 6-4 y 6-3, tras una hora y 38 minutos de un partido marcado por interrupciones por la lluvia.

Con esto, a los 28 años y tras cuatro fallidos intentos, "Tomi" dirá presente por primera vez en su carrera en el main draw de Flushing Meadows y en un momento inesperado, debido a que hasta antes de la fase previa llevaba una racha negativa de seis derrotas consecutivas en el circuito. Además, será su cuarta presencia en un major, tras Wimbledon en 2021 y 2023 y Abierto de Australia en 2022.

Ahora, Barrios tendrá que esperar que terminen todos los partidos de la qualy para conocer su rival en el debut en el cuadro principal, donde Tabilo ya sabe que enfrentará al alemán Yannick Hanfmann (54°).

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