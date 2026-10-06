Confiman programación y estadio para la final de la Copa de la Liga entre O'Higgins y Coquimbo

Después de varios cambios de fecha, la final de la Copa de la Liga que disputarán Coquimbo Unido y O'Higgins ya tiene todo confirmado.

La ANFP, a través de la cuenta oficial de Instagram del campeonato chileno, ratificó que la definición entre "piratas" y celestes se disputará el viernes 16 de octubre a las 20:30 horas en el Claro Arena.

En primera instancia, la final de este certamen estaba prevista para el 18 de julio en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso. Sin embargo, el intenso sistema frontal que afectó al país obligó a suspender el partido.

Después, se decidió trasladar el cotejo a Santiago por razones de seguridad y logística tras gestiones con la Delegación Presidencial.

Consignar que esta será la primera final de la Copa de la Liga, torneo que se creó justamente en 2026 y cuyo campeón obtendrá el cupo como Chile 3 para disputar la Copa Libertadores 2027.

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