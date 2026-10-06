Tomás Barrios se estrenó con triunfo y Matías Soto cayó en su debut en el Challenger de Antofagasta

El tenis chileno tuvo un agridulce jornada en el Challenger de Antofagasta. Es que mientras Tomás Barrios (132° del ranking ATP) se estrenó con un buen triunfo, su compatriota Matías Soto (252°) tuvo debut y despedida en el cuadro de singles.

El chillanejo, tercer cabeza de serie del certamen, derrotó al uruguayo Franco Roncadelli (265°) por parciales de 6-4 y 6-2, tras una hora y 44 minutos de partido.

Con esto, avanzó a octavos de final, donde enfrentará al invitado colombiano Miguel Tobón (506°), quien eliminó al qualy argentino Thiago Cigarrán (622°) por 4-6, 6-4 y 6-1.

En tanto, Soto cayó frente al brasileño Thiago Seyboth Wild (136°), cuarto sembrado y ex 58 del planeta, por parciales de 6-3 y 6-4 en una hora y 25 minutos.

Consignar que a las 18:00 horas, se estrenará el tercer y último chileno presente en el cuadro principal como es Nicolás Villalón (712°), quien chocará con el uruguayo Joaquín Aguilar (342°).

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