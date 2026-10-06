Lluvia obligó a suspender el segundo tiempo entre Colo-Colo y D. Puerto Montt por la Copa Chile

Tras haberse jugado los primeros 45 minutos, en condiciones ya deplorables de la cancha, finalmente se decidió suspender el partido entre Colo-Colo y Puerto Montt por la vuelta de los cuartos de final de la Copa Chile y cuando los albos ganaban por 1-0.

La determinación fue dada a conocer por el árbitro Francisco Soriano tras inspeccionar la cancha y reunirse con Cristián Pino, representante de la ANFP.

El juez señaló que “las condiciones no estaban dadas para salvaguardar la seguridad de los jugadores. Antes de iniciarse el encuentro hicimos una inspección y podía jugarse, pero tras el primer tiempo la situación climática no amainó y la cancha sufrió los efectos en algunos sectores”.

"La verdad es que todo hacía prever que sería muy difícil que el partido jugara sus 90 minutos", añadió.

De hecho, desde muy temprano, el DT de los albos, Fernando Ortiz, pidió la suspensión con gritos y conversaciones con el cuarto árbitro.

Pero al entrenador no le hicieron caso y el encuentro disputó sus primeros 45 minutos con pelotazos, caídas y jugadas contrarias a toda lógica.

Colo-Colo, en todo caso, pudo marcar una mínima diferencia en ese lapso.

A los 11’, el joven Gedeón Díaz estuvo preciso en un centro que fue a la cabeza de Javier Correa quien, posicionado entre los dos zagueros centrales y sin marca, batió a Gonzalo Collao.

El encuentro, como puesta en escena, no varió mucho de ahí hasta el término del primer tiempo. Más que anticipar qué harían los jugadores de uno y otro lado, lo que se podía anticipar es que la cancha seguiría siendo un factor demasiado relevan en el devenir del partido.

Colo-Colo pudo aumentar, pero Deportes Puerto Montt también tuvo opciones de empatar. Pero, con una piscina como escenario, ninguno pudo afinar el remate final.

Por eso no sorprendió la decisión de suspender el partido que ahora deberá ser reprogramado con la victoria por ahora de 2-0 en la serie en favor del "Cacique".

FICHA DEL PARTIDO

Colo-Colo

Eduardo Villanueva; Jeyson Rojas, Arturo Vidal, Erick Wiemberg; Francisco Marchant, Cristián Díaz, Álvaro Madrid, Gedeón Díaz; Marcos Bolados, Lautaro Pastrán; Javier Correa. DT: Fernando Ortiz.

Deportes Puerto Montt

Gonzalo Collao; Kevin González, Ariel Morales, Maximiliano Riveros, Francisco Calisto; Luis Rojas; Danilo Díaz, Alexis Sabella, José Cárdenas; Richard Paredes; Luciano Vásquez. DT: Emilio Mancilla.

Copa Chile (Cuartos de final, vuelta).

Estadio: Monumental.

Gol: Javier Correa (CC, 11’).

Incidencia: El partido fue suspendido en el entretiempo por las malas condiciones de la cancha producto de la lluvia.

Árbitro: Francisco Soriano.

PURANOTICIA