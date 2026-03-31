Tomás Barrios sufrió una dura derrota en su debut en el Challenger de Sao Leopoldo en Brasil

Tomás Barrios (115° del ranking ATP) sufrió una dura derrota este martes, en su estreno en el Challenger de Sao Leopoldo, en Brasil.

El tenista chileno, primer favorito, cayó frente al boliviano Murkel Dellien (309°) por parciales de 6-4 y 6-3, tras una hora y 51 minutos de partido.

En el primer set, el chillanejo desperdició una ventaja de 4-2 al perder cuatro games consecutivos con dos rupturas incluidas, mientras que en el segundo episodio entregó su envío en el tercer y noveno juego para sentenciar la derrota.

Con esta caída, Barrios descenderá al menos hasta el casillero 122, debido a que esta semana defendía el título que conquistó el año pasado en esta misma fecha en Campinas.

Además, es el segundo tropiezo ante un Dellien, pues el pasado viernes, se inclinó ante Hugo, hermano de Murkel, en los cuartos de final de Sao Paulo.

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