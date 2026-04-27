Tomás Barrios sufre pero avanza en Austria: derrotó al local Sorger y ya está en octavos de Mauthausen

Tras su temprana eliminación en la primera ronda de la qualy del Masters 1000 de Madrid, Tomás Barrios (123° del ranking ATP) se trasladó a Austria para disputar durante esta semana el Challenger de Mauthausen. En su primer encuentro del certamen, el tenista nacional logró zafar de lo que pudo ser una dura sorpresa.

Durante la jornada de este lunes, el jugador oriundo de Chillán y sexto cabeza de serie del torneo, concretó un trabajado triunfo frente al austriaco Sebastian Sorger (436°). El marcador finalizó con parciales de 6-1, 2-6 y 6-4, en un duelo que se extendió por dos horas y cuatro minutos.

La manga inicial mostró a un representante chileno dominador, quien hizo valer la distancia en la clasificación mundial. Gracias a dos quiebres conseguidos en el segundo y sexto juego, logró establecer una rápida ventaja sobre la arcilla.

El desarrollo del segundo parcial insinuaba un desenlace similar cuando Barrios capturó el servicio de su oponente en el tercer game. No obstante, el trámite dio un giro radical: el nacional sufrió una abrupta caída en su nivel y perdió cinco juegos consecutivos, permitiendo que el europeo le rompiera el saque en tres oportunidades.

Para el tercer y definitivo capítulo, el deportista criollo consiguió rearmar su tenis. Una ruptura fundamental en el tercer juego le bastó para administrar la diferencia, conservando sus turnos de saque hasta cerrar el compromiso a su favor en el décimo game con su propio envío.

Gracias a este resultado, el chileno se instaló en los octavos de final del Challenger de Mauthausen, certamen donde tiene la misión de defender la final alcanzada el año pasado, instancia en la que cayó en la definición ante su compatriota Cristian Garin. Para intentar acceder a los cuartos de final, el chillanejo deberá medirse contra quien resulte vencedor de la llave entre el local Lukas Niemeyer (195°) y el taiwanés Chun-Hsin Tseng (168°).

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