O’Higgins derrota 2-1 a Palestino en el cierre de la fase de grupos

Pese a estar clasificado a semifinales, el cuadro celeste superó al elenco árabe con goles de Arnaldo Castillo y Joaquín Tapia en el Estadio El Teniente.
O’Higgins sabía no sólo que estaba clasificado para la se semifinales de la Copa de la Liga antes de jugar con Palestino. Sabía incluso que jugará en esa instancia ante Ñublense.
Pero a los celestes, poco les importó. No se relajaron y pese a hacer modificaciones en su escuadra titular, terminaron la fase de grupo derrotando por 2-1 al elenco de colonia.
Si bien durante muchos minutos de la primera fracción los tricolores tuvieron la posesión de la pelota, fueron los dueños de casa los que exhibieron contundencia ofensiva.
Los dirigidos de Lucas Bovaglio mataron en los últimos minutos de esa fracción inicial con un penal ejecutado por Arnaldo Castillo (38’) y luego con un tanto de Joaquín Tapia (41’) tras habilitación del propio Castillo.
El autogol de Alan Robledo a poco de iniciado en segundo tiempo, le dio al partido otro sabor.
Palestino derechamente fue en búsqueda del empate y O’Higgins esperó que se abriera algún espacio para matar el partido.
No se dio ni lo uno ni lo otro, pero igual hubo satisfacción por el espectáculo. Y eso que todo estaba resuelto de antemano.
O’Higgins (2)
Jorge Peña; Benjamín Rojas, Alan Robledo, Nicolás Garrido, Luis Pavez; Gabriel Pinto (Felipe Ogaz, 77’), Martín Maturana, Benjamín Schamine (Joaquín Muñoz, 77’); Joaquín Tapia (Bastián Yáñez, 73’), Arnaldo Castillo (Thiago Vecino, 73’) y Rodrigo Godoy (Javier Gutiérrez, 85’). DT: Lucas Bovaglio.
Palestino (1)
Sebastián Pérez; Dilan Salgado (Gonzalo Meza, 63’), Vicente Espinoza, José Bizama, Jason León; Francisco Montes, Julián Fernández (Gonzalo Tapia, 63’), Sebastián Gallegos; Bryan Carrasco (César Munder, 63’), Ronnie Fernández (Nelson da Silva, 71’) y Jonathan Benítez (Martín Araya,71’). DT: Guillermo Farré.
Copa de la Liga (Fecha 6) Grupo C.
Estadio: El Teniente.
Goles: Arnaldo Castillo (O’H, 38’) de penal, Joaquín Tapia (O’H, 41’) y autogol de Alan Robledo (P, 49’).
Público: 4.312 personas.
Árbitra: Dione Rissios.
PURANOTICIA