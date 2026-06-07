Everton venció por 1-0 a Deportes Limache en el cierre de la Copa de La Liga

Everton derrotó por 1-0 a Deportes Limache en el Estadio Lucio Fariña Fernández de Quillota, en duelo válido por la sexta y última fecha del Grupo C de la Copa de La Liga.

El encuentro se disputó únicamente para cumplir con la programación, ya que antes del inicio de la jornada estaba definido que O’Higgins de Rancagua sería el representante del grupo en las semifinales del certamen. Por esta razón, tanto limachinos como ruleteros presentaron formaciones mixtas, con varios jugadores habitualmente suplentes.

La primera ocasión clara del compromiso llegó a los 31 minutos. Daniel Castro remató de zurda y, pese a la intervención del portero Ignacio González, el balón parecía cruzar la línea de meta. Sin embargo, la defensa evertoniana alcanzó a despejar el esférico antes de que la jugada terminara en gol.

Ya en el complemento, Joaquín Montecinos tuvo una oportunidad para abrir la cuenta. Tras recibir un balón cruzado a los 50 minutos, quedó de frente al arco, aunque su remate se fue desviado.

Uno de los momentos destacados de la jornada se produjo a los 78 minutos, cuando Franco Oyarzún ingresó en Deportes Limache. El delantero de apenas 15 años realizó su debut en el fútbol profesional.

El único gol del partido llegó a los 83 minutos. Tras un tiro libre que la defensa limachina no logró despejar, el uruguayo Alan Medina capturó el rebote y sacó un preciso derechazo cruzado que dejó sin opciones al arquero Claudio González, decretando el 1-0 definitivo para los viñamarinos.

Con este resultado, Everton cerró su participación en la Copa de La Liga con 7 puntos, mientras que Deportes Limache finalizó con 6 unidades.

Ahora, ambos equipos volverán a enfocarse en la Liga de Primera. En la última fecha de la primera rueda, Deportes Limache visitará a Deportes Concepción, mientras que Everton recibirá a Palestino.

Deportes Limache (0)

Claudio González; Yerko González, Axel Alfonzo, Augusto Aguirre, Marcelo Flores (Franco Oyarzún 78’); César Fuentes (Misael Llantén 46’), Carlos Morales (Alfonso Parot 46’), Jean Meneses; Joaquín Montecinos, Daniel Castro (Vicente Álvarez 68’), Gonzalo Sosa (Marcos Asturias 78’).

DT: Juan Leiva. (Víctor Rivero, suspendido).

Everton (1)

Ignacio González; Cristopher Barrera, Hugo Magallanes, Vicente Vega, Vicente Fernández; Amaro León (Benjamín Berríos 71’), Valentín Vidal, Julián Alfaro (Lucas Soto 82’), Brian Martínez (Emiliano Ramos ‘82); Nicolás Montiel (Cristian Palacios 71’), Santiago Londoño (Alan Medina 71’).

DT: Walter Ribonetto.

Estadio: Lucio Fariña Fernández – Quillota

Árbitro: Juan Sepúlveda

PURANOTICIA