Colo Colo cae por 1-0 ante Huachipato y se despide de la Copa de la Liga

Con su triunfo ante Deportes Concepción (2-1) el viernes, Coquimbo Unido había ganado el grupo A de la Copa de la Liga.

Pero la zona debía completarse con el duelo entre Huachipato y Colo Colo en Talcahuano.

Y lo terminaron ganando los acereros por 1-0 en un partido de trámite irregular.

Si bien fueron los albos los que salieron con algo más de ambición el bajo peso ofensivo fue minando sus intenciones.

Sólo una ocasión de gol -la que nació de un pase en el área de Maximiliano Romero a Vicente Martínez que el joven volante no pudo definir- tuvo la escuadra que dirigió en esta ocasión el DT mexicano Juan Pablo Rodríguez (Fernando Ortiz estaba suspendido).

Así, Huachipato fue poco a poco buscando caminos y encontró uno en una jugada vital: a los 24’, el lateral-volante derecho Guillermo Huaquil sobrepasó con un centro a la defensa alba y encontró la cabeza de Mario Briceño quien definió ante una poco consistente resistencia del portero Eduardo Villanueva.

Ventaja para el que, al menos, fue más certero.

Pero Huachipato no mantuvo en alto su juego.

Frente a los cambios cada vez más ofensivos de Colo Colo, el elenco local fue tirándose para atrás, resistiendo los embates desordenados pero permanentes de los albos.

Si la escuadra blanca no consiguió finalmente el empate fue más que nada por el mal posicionamiento de sus jugadores en momentos decisivos (le anularon dos tantos por fuera de juego) y porque emergió gigante la figura del joven portero Christian Bravo.

Fue lo más llamativo de una historia de la cual se sabía de antemano el final…

Huachipato (1)

Christian Bravo; Ezequiel Osorio, Rafael Caroca, Renzo Malanca; Guillermo Guaiquil (Juan Ignacio Figueroa, 78’), León Muñoz, Claudio Sepúlveda (Carlos Herrera, 78’), Lucas Velásquez; Kevin Altez (Nicolás Cárcamo, 63’); Mario Briceño (Harold Antiñirre, 83’) y Lionel Altamirano (Luciano Arriagada, 78’). DT: Jaime García.

Colo Colo (0)

Eduardo Villanueva; Matías Fernández (Jayson Rojas, 78’), Javier Méndez, Joaquín Sosa, Erick Wiemberg (Cristian Riquelme, 89’); Tomás Alarcón, Rodrigo Catalán (Javier Correa, 59’); Vicente Martínez (Arturo Vidal, 46’); Francisco Marchant (Leandro Hernández, 46’), Maximiliano Romero y Lautaro Pastrán. DT: Juan Pablo Rodríguez.

Copa de la Liga (Fecha 6) Grupo A.

Estadio: Huachipato CAP.

Gol: Mario Briceño (H, 24’).

Público: 4.166 personas.

Árbitro: Nicolás Gamboa.

PURANOTICIA