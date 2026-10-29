Tomás Barrios sufre derrota y se despide en los octavos de final del Challenger de Guayaquil

Tomás Barrios (156° del ranking ATP) no pudo seguir avanzando en el Challenger de Guayaquil y quedó eliminado en los octavos de final del certamen ecuatoriano.

El chileno, tercer cabeza de serie, cayó este jueves frente al uruguayo Joaquín Aguilar Cardozo (332°) por parciales de 6-1 y 6-3, luego de una hora y 35 minutos de partido.

El chillanejo venía de estrenarse el martes con un triunfo ante el argentino Juan Estevez, pero en esta jornada mostró un muy decepcionante nivel.

De esta manera, el Challenger de Guayaquil se quedó sin representantes nacionales en el cuadro principal, pues Nicolás Jarry (784°) había debutado con una durísima caída frente al boliviano Hugo Dellien (119°), segundo cabeza de serie, por 6-1 y 6-3.

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