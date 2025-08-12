Tomás Barrios se estrenó con un triunfo en el Challenger de Barranquilla en Colombia

Tomás Barrios (131° del ranking ATP) es uno de los chilenos que disputará desde la próxima semana la qualy del US Open, cuarto y último Grand Slam de la temporada.

Para preparar la etapa previa del major neoyorquino, el chillanejo se anotó esta semana en el Challenger de Barranquilla en Colombia, donde este martes tuvo un triunfal debut.

El nacional, segundo cabeza de serie del certamen, derrotó al japonés Kenta Miyoshi (548°) por parciales de 6-1 y 7-5, tras una hora y 17 minutos de partido.

En la primera manga, el pupilo de Guillermo Gómez aplastó al nipón con quiebres en el tercer, quinto y séptimo juego, mientras que en el segundo episodio las acciones fueron parejas y una ruptura en el duodécimo game le dio la victoria al criollo.

Con esto, Barrios avanzó a octavos de final del certamen "cafetalero", donde enfrentará al ecuatoriano Andrés Andrade (257°), quien eliminó al invitado local colombiano Samuel Linde Palacios (741°) por 7-5 y 6-2.

