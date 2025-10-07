Tomás Barrios se estrenó con un arrollador triunfo en el Challenger de Cali en Colombia

Tomás Barrios (137° del ranking ATP) dejó atrás la dura derrota sufrida la semana pasada en Antofagasta con un arrollador debut en el Challenger de Cali, en Colombia.

El chileno, primer cabeza de serie del certamen "cafetalero", derrotó este martes de manera categórica al lucky loser mexicano Álex Hernández (444°) por parciales de 6-1 y 6-2, en apenas una hora y 14 minutos de partido.

El chillanejo entró con todo y en la primera manga consiguió dos quiebres, en el segundo y cuarto game, para colocarse rápidamente 5-0, mientras que selló la manga en el séptimo juego con su turno.

En tanto, en el segundo episodio logró dos rupturas más, en el tercer y quinto game, y sentenció la victoria con su envío en el octavo y en el cuarto match point.

Con esto, Barrios avanzó a octavos de final del Challenger de Cali, donde enfrentará al ganador de la llave entre el paraguayo Adolfo Daniel Vallejo (268°), su verdugo en Antofagasta, y el qualy argentino Luciano Ambrogi (447°).

Consignar que en ronda de 16 mejores también está el chileno Matías Soto (286°), quien derrotó al invitado local colombiano Miguel Tobón (593°) por 7-6 (4) y 6-3 y buscará el paso a cuartos de final ante el argentino Juan Pablo Ficovich (147°), segundo cabeza de serie.

PURANOTICIA