Tomás Barrios se despidió en primera ronda de la qualy para el cuadro principal del US Open

Tomás Barrios (135° del ranking ATP) no pudo emular lo hecho por su compatriota Cristian Garin (127°) y se despidió en primera ronda de la qualy para el cuadro principal del US Open, último Grand Slam de la temporada.

El chileno fue incapaz de sostener el ritmo que tuvo en sus mejores pasajes del partido y sucumbió ante la contundencia del libanés Benjamin Hassan (203°), cayendo por parciales de 2-6 y 6-7 (3) en una hora y media.

Parecía que el chillanejo tendría una jornada tranquila tras arrebatarle el saque a su rival en el segundo juego del primer set, pero a partir del tercer game vino la debacle del ñublino, quien sufrió tres quiebres y terminó inclinándose por 6-2.

El árabe consiguió un nuevo rompimiento en el tercer juego del segundo capítulo. "Tomi" tuvo la posibilidad de emparejar el marcador en el game siguiente y aunque no pudo aprovecharla, tuvo una segunda oportunidad en el décimo game, estirando la manga hasta el tie break.

El pupilo de Guillermo Gómez consiguió un auspicioso quiebre en el tercer punto, pero Hassan volvió a desnudar la falencias de su rival y con tres nuevas rupturas selló su victoria con un sólido 7-3.

De esta manera, el único representante criollo que queda en competencia en la qualy fue Garin, quien se verá las caras con el argentino Marco Trungelliti (183°), encuentro pactado para este miércoles en el primer turno de la cancha 10, por lo que arrancará a las 11:00 horas.

