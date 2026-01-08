Tomás Barrios se despidió del Challenger de Canberra en cuartos de final

La maratónica jornada del día miércoles parece haber causado estragos en el tenista nacional Tomás Barrios (108° del ranking ATP), quien fue eliminado del Challenger de Canberra ante el invitado local James McCabe (188°).

El chileno, cuarto favorito del certamen, trató de recuperarse después de un desastroso primer set pero no estuvo fino en el desempate y terminó sucumbiendo por parciales de 1-6 y 6-7 (5) en una hora y 28 minutos de partido.

La primera manga fue prácticamente un monólogo del australiano, quien se quedó con el saque de "Tomi" en dos oportunidades para cimentar un contundente 6-1 y tomar la delantera en el encuentro.

El chillanejo levantó su nivel en el segundo capítulo y tras repartir un quiebre por lado con el oceánico, logró forzar el tie break. Sin embargo, en dicha instancia el criollo volvió a mostrar fragilidad en su servicio y pese a conseguir dos rompimientos a su favor, contabilizó dos rupturas en contra que le significaron la derrota.

Ahora, Tomás Barrios deberá enfocarse en la qualy para el Abierto de Australia, etapa clasificatoria donde también competirá su compatriota Nicolás Jarry (133°).

