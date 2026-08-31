Tomás Barrios se despide en primera ronda del US Open tras caer ante Alexander Blockx

Tomás Barrios (144° del ranking ATP) tuvo un amargo debut en el US Open y se despidió en primera ronda en su histórica participación en el cuarto principal del major estadounidense, luego de caer ante la solidez del belga Alexander Blockx (34°).

El chileno, quien jamás había logrado clasificar para el main draw del Grand Slam norteamericano, cometió muchos errores que terminó pagando caro ante el europeo, quien selló su triunfo con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 52 minutos.

"Tomi" sufrió un quiebre en el cuarto juego del primer set y aunque tuvo dos chances de emparejar el trámite en el séptimo game, no fue capaz de aprovechar ninguna y partió el compromiso abajo por 6-3.

El segundo capítulo tuvo un desarrollo similar, con el chillanejo lamentando una nueva ruptura en el quinto game y en el sexto desperdició tres posibilidades de rompimiento, permitiéndole a su oponente aumentar su ventaja con un 6-4.

Las fuerzas del criollo terminaron de flaquear en la tercera manga, donde Blockx aceleró a fondo para arrebatarle el saque en tres oportunidades, sentenciando así y victoria con un 6-1.

Duro golpe para Barrios, quien tenía mayores expectativas para su debut absoluto en el major estadounidense. Su único consuelo, fue que su participación le sirvió para trepar al 135° lugar del ranking en vivo.

Así, el único representante nacional que quedó en carrera fue Alejandro Tabilo (28°), quien hace escasos instantes superó al alemán Yannick Hanfmann (54°) por 6-3, 6-2, 7-6 (7) y 6-3.

PURANOTICIA