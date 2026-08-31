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Tomás Barrios se despide en primera ronda del US Open tras caer ante Alexander Blockx

Tomás Barrios se despide en primera ronda del US Open tras caer ante Alexander Blockx

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El tenista chileno perdió en sets corridos ante el tenista belga en su primer cuadro principal del Grand Slam norteamericano.

Tomás Barrios se despide en primera ronda del US Open tras caer ante Alexander Blockx
Lunes 31 de agosto de 2026 19:51
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Tomás Barrios (144° del ranking ATP) tuvo un amargo debut en el US Open y se despidió en primera ronda en su histórica participación en el cuarto principal del major estadounidense, luego de caer ante la solidez del belga Alexander Blockx (34°).

El chileno, quien jamás había logrado clasificar para el main draw del Grand Slam norteamericano, cometió muchos errores que terminó pagando caro ante el europeo, quien selló su triunfo con parciales de 6-3, 6-4 y 6-2 en una hora y 52 minutos.

"Tomi" sufrió un quiebre en el cuarto juego del primer set y aunque tuvo dos chances de emparejar el trámite en el séptimo game, no fue capaz de aprovechar ninguna y partió el compromiso abajo por 6-3.

El segundo capítulo tuvo un desarrollo similar, con el chillanejo lamentando una nueva ruptura en el quinto game y en el sexto desperdició tres posibilidades de rompimiento, permitiéndole a su oponente aumentar su ventaja con un 6-4.

Las fuerzas del criollo terminaron de flaquear en la tercera manga, donde Blockx aceleró a fondo para arrebatarle el saque en tres oportunidades, sentenciando así y victoria con un 6-1.

Duro golpe para Barrios, quien tenía mayores expectativas para su debut absoluto en el major estadounidense. Su único consuelo, fue que su participación le sirvió para trepar al 135° lugar del ranking en vivo.

Así, el único representante nacional que quedó en carrera fue Alejandro Tabilo (28°), quien hace escasos instantes superó al alemán Yannick Hanfmann (54°) por 6-3, 6-2, 7-6 (7) y 6-3.

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