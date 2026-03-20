Tomás Barrios se despide en primera ronda del Masters 1.000 de Miami tras caer ante Arthur Cazaux

Tomás Barrios (119° del ranking ATP) tuvo un amargo estreno en el Masters 1.000 de Miami, cayendo en primera ronda ante el francés Arthur Cazaux (73°).

El chileno, quien llegó al cuadro principal luego de sortear la qualy, no estuvo fino con su saque en algunos pasajes del pleito, lo cual fue capitalizado por el galo para imponerse por parciales de 7-5 y 6-4 en una hora y 36 minutos de partido.

"Tomi" no pudo mantener la ventaja obtenida con un quiebre en el tercer juego del primer set, recibiendo un rompimiento inmediato por parte del europeo, quien repitió la dosis en el duodécimo game para cimentar un trabajado 7-5 que le dio la ventaja en el duelo.

La segunda manga se mantuvo aun más pareja. Ninguno de los dos quiso ceder su servicio al contrario, hasta que en el décimo juego el ñublino volvió a mostrar falencias en el saque y le entregó en bandeja el triunfo a Cazaux, que cerró todo con un 6-4.

De esta manera, Barrios se despidió tempranamente del certamen norteamericano, que quedó con Alejandro Tabilo (41°) como único representante criollo en competencia.

El nacido en Toronto saldrá a escena este sábado en el cuarto turno de la cancha siete, es decir, cerca de las 16:00 horas, para enfrentar al ruso Andrey Rublev (16°), exnúmero cinco del mundo.

PURANOTICIA