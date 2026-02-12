Tomás Barrios se despide del ATP de Buenos Aires tras ser arrollado por el 22 del mundo

Se acabó la incursión de Tomás Barrios (114° del mundo) en el ATP 250 de Buenos Aires.

El chileno tenía un duro desafío al enfrentar al 22 del mundo, el italiano Luciano Darderi. Y se notó la gran diferencia, pues el segundo cabeza de serie le dio una paliza para eliminar al nacional en los octavos de final del certamen argentino.

Fue un contundente 6-1 y 6-3, tras una hora y 21 minutos de partido, donde el chillanejo fue superado de principio a fin ante un sólido juego del rival.

El partido comenzó con un punto de quiebre de entrada que el criollo no pudo concretar en el primer game. Luego de eso, "Luli" le pasó por encima con rupturas en el segundo y cuarto juego para luego colocarse 5-0 arroba. Pudo ser un categórico 6-0, pero "Tomi" levantó tres set points en el sexto game con su saque, aunque en el siguiente, Darderi abrochó sin problemas.

En el segundo episodio se repitió la tónica. El italiano le quebró en el primer y quinto game, y a pesar de que el pupilo de Guillermo Gómez rompió en el siguiente, volvió a ceder su envío en el noveno para darle la victoria a su rival.

Pese a la derrota, Barrios está escalando al casillero 106 en el ranking en vivo, acercándose a su objetivo de regresar al top 100.

Ahora, el chileno viajará a Brasil para disputar este fin de semana la qualy del ATP 500 de Río de Janeiro, donde ya están asegurados en el cuadro principal sus compatriotas Alejandro Tabilo y Cristian Garin.

