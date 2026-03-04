Lanzan dura advertencia a Lucas Cepeda: "El fútbol europeo no espera a nadie"

Una compleja adaptación es la que está teniendo el delantero nacional Lucas Cepeda en Elche, cuadro al cual llegó proveniente de Colo-Colo y con el cartel de ser uno de los principales proyectos del fútbol criollo.

Sin embargo y pese a instalarse rápidamente como titular en el esquema del técnico Eder Sarabia, el chileno no ha terminado de convencer con su desempeño y ha comenzado a recibir duras críticas por parte de la prensa española.

El portal Todo Alicante, por ejemplo, analizó a los refuerzos del cuadro ilicitano y apuntó que "hay fichajes que llegan para sumar desde el primer día y otros que necesitan tiempo. El problema es que cuando la clasificación aprieta, el tiempo se convierte en un lujo. Y en el caso del Elche CF, el mercado de invierno ha dejado más interrogantes que certezas".

En ese sentido, la citada fuente mencionó al atacante y remarcó que "aterrizó en el Martínez Valero con una etiqueta potente: uno de los llamados a liderar el futuro de la selección chilena rumbo al próximo Mundial. Expectativa alta, foco mediático y la sensación de que podía ser un salto de calidad inmediato".

"Pero el fútbol europeo no espera a nadie. Y menos cuando vienes de un contexto competitivo distinto. El ritmo, la intensidad táctica, los espacios reducidos y la presión tras pérdida poco tienen que ver con el fútbol sudamericano", agregaron en la publicación.

Además, señalaron que si bien el formado en Santiago Wanderers ha disputado 278 minutos en La Liga repartidos en cinco compromisos "todavía no se ha visto esa versión desequilibrante que se intuía en su carta de presentación. Además, en los últimos dos encuentros no ha actuado en su posición natural, lo que complica aún más su adaptación".

PURANOTICIA