Universidad de Chile sufre eliminación ante Palestino y se despide de la Copa Sudamericana

La alegría del Superclásico no le duró nada a una Universidad de Chile que aflojó las marcas en el último segundo y cayó por un agónico 2-1 ante Palestino en el estadio Nacional, quedando eliminada de Copa Sudamericana en la ronda previa a la Copa Sudamericana, consumando así el primer fracaso de la era de Francisco Meneghini.

Azules y árabes volvían verse las caras pocas semanas después de lo que fue el empate sin goles registrado en la tercera fecha de la Liga de Primera, partido que quedó marcador por un agónico gol que le anularon a los estudiantiles por una infracción en la génesis de la jugada.

Más allá de ese recuerdo, ambos clubes llegaban al enfrentamiento de hoy con la frente en alto. Los baisanos, por un lado, venían de derrotar por un claro 4-2 a O'Higgins, mientras que el cuadro laico venció por la cuenta mínima a su archirrival Colo-Colo.

El compromiso tuvo un comienzo muy friccionado y sin un dominador claro, pero comenzó a decantarse en favor del elenco tetracolor a partir del cuarto de hora, coincidiendo con la salida por lesión del delantero universitario Juan Martín Lucero, lo que obligó al técnico a cambiar la dinámica de su equipo con el ingreso de Maximiliano Guerrero.

La visita contó con las mejores ocasiones de gol en la fracción inicial, destacando un remate del joven Martín Araya que dio en el palo (17') y otro tiro de Dilan Zúñiga que se fue apenas desviado (18'). Los pupilos de Cristián Muñoz volvió a probar suerte con un cabezazo exigido de Nelson Da Silva (39') y una arremetida de Zúñiga que bloqueó el defensa Bianneider Tamayo (45+2').

Para el complemento la U logró hacerse con el control de la pelota y estuvo cerca de abrir la cuenta con un frentazo de Eduardo Vargas (47'). Sin embargo, con el correr del partido el forastero fue cerrándole los espacios al dueño de casa, bajándole el ritmo a un encuentro que perdió completamente el ritmo.

Los dirigidos por "Paqui" mantuvieron la intención de ir hacia adelante pero perdieron la claridad en los metros finales de la cancha y sobre el final, poco después de la lesión que obligó a Tamayo a pedir el cambio, fueron castigados por sus desatenciones defensivas. Franco Calderón erró en el despeje de un balón largo, César Munder recibió el esférico y mandó un centro al corazón del área que conectó Da Silva para vencer al portero Gabriel Castellón (85').

No obstante, el conjunto anfitrión del cotejo no bajó los brazos y tras un par de intentos que no le dieron resultado, en los descuentos Marcelo Díaz sorprendió con una pelota aérea que conectó Guerrero para emparejar las cifras (90+3'). Y tras cartón, cuando todos estaban pensando en los penales, Munder envió un centro para el testazo de Ian Garguez que les dio boleto a la fase de grupos del certamen continental, sumándose a Audax Italiano que ayer se impuso por penales a Cobresal.

De esta manera, Universidad de Chile sufrió su primer gran revés de la temporada quedando fuera de un certamen donde habían alcanzado las semifinales en la edición pasada y la presión volvió a centrarse en Meneghini, quien había conseguido tomar un respiro con la victoria del fin de semana sobre Colo Colo.

PURANOTICIA