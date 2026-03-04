Confirman programación para el debut de Tabilo en el Masters de Indian Wells

Alejandro Tabilo (40° del ranking ATP) conoció esta tarde la programación para su debut en el Masters 1.000 de Indian Wells, donde se medirá con el prometedor tenista español Rafael Jódar (103°).

El pleito entre el criollo y el hispano de 19 años, enfrentamiento inédito en el circuito, fue agendado para mañana en el cuarto turno de la cancha seis, por lo que iniciaría no antes de las 20:00.

En caso de derrotar al ibérico, "Jano" desafiaría en la segunda ronda del certamen californiano al ruso Daniil Medvedev, undécimo preclasificado y ex número uno del orbe en 2022.

Cabe recordar que "Ale" quedó como el único representante chileno en la competición luego de la derrota de su compatriota Tomás Barrios (115°) en la última ronda de la qualy.

