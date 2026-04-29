Tomás Barrios se despide de Mauthausen y sufre un duro desplome en el ranking ATP

La participación de Tomás Barrios (123° del ranking ATP) en el Challenger de Mauthausen llegó a su fin este miércoles. En tierras austriacas, el tenista nacional no logró superar la ronda de los octavos de final y se despidió prematuramente del campeonato.

Luego de sortear un complejo debut donde casi protagoniza un papelón frente al número 436 del orbe, el sexto cabeza de serie del torneo sucumbió ante el dueño de casa, Lukas Neumayer (195°). El marcador favoreció al europeo por 7-6 y 6-4, en un duelo que se extendió por dos horas y 13 minutos de partido.

El desarrollo de la primera manga comenzó de forma auspiciosa para el chillanejo al conseguir un quiebre durante el tercer game. Sin embargo, cedió terreno de manera increíble al perder cuatro juegos consecutivos, sufriendo dos rupturas en contra. A pesar de que el chileno logró romper el saque cuando el local servía para cerrar el parcial, la definición se estiró a un tiebreak, instancia donde el europeo se adjudicó el desempate por 7-4.

Para el segundo episodio, el panorama se complicó desde el arranque con un quiebre de entrada en el primer game. Si bien el representante criollo devolvió la gentileza rompiendo el servicio en el cuarto juego, en el siguiente nuevamente entregó su envío. Este momento resultó clave, ya que el austriaco solamente tuvo que mantener sus turnos para sentenciar todo en el décimo juego.

Como consecuencia directa de esta derrota, Barrios sufrirá un fuerte descenso en el ranking. Esto se explica debido a que el deportista no logró defender los puntos obtenidos por la final que alcanzó el año pasado en este mismo torneo, ocasión en la que cayó en la definición ante su compatriota Cristian Garin.

Actualmente, la clasificación en vivo sitúa al oriundo de Chillán de momento en el casillero 133. No obstante, puede caer más lugares dependiendo de los resultados que obtengan otros jugadores en el circuito.

Tras cerrar su paso por Austria, ahora el nacional viajará a Italia. Allí, su objetivo será disputar la qualy del Masters 1000 de Roma, fase clasificatoria que arrancará el lunes.

PURANOTICIA