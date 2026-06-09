Charles Aránguiz estaría un mes fuera de las canchas en la U tras lesión sufrida en partido ante Audax Italiano

Universidad de Chile no sólo sentenció su eliminación de la Copa de la Liga en el empate frente a Audax Italiano, sino que también sufrió la baja de Charles Aránguiz, quien no pudo completar el partido por una molestia muscular.

Según dio a conocer este martes radio ADN, la dolencia del "Príncipe" se trataría de un desgarro en el sóleo de la pierna derecha, zona que ya le ha provocado complicaciones y por la que incluso se sometió a una cirugía hace años.

De acuerdo a la emisora, el bicampeón de América con la Roja estará cerca de un mes alejado de las canchas por esta lesión. Con esto, se perderá el duelo de este domingo ante Unión La Calera en el Nicolás Chahuán, por la 15° fecha de la Liga de Primera, mientras que también quedaría descartada su presencia en el cotejo del próximo 18 de junio frente a O'Higgins en el Estadio Nacional, pendiente por la 13° jornada.

Pero como si eso fuera poco, el citado medio añadió que Aránguiz quedaría fuera de los cinco partidos que la U disputará por la fase de grupos de la Copa Chile, entre el 21 de junio y el 5 de julio, para así no arriesgar su total recuperación.

Con ese panorama, el campeón de la Copa Sudamericana 2011 recién reaparecería el 26 de julio en el duelo frente a Audax Italiano, por el inicio de la segunda rueda de la Liga de Primera.

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