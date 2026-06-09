"Con este once ganaría el Mundial": Arturo Vidal arma su equipo ideal de sudamericanos para el torneo

Este jueves se dará inicio al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, por lo que muchos ya comenzaron a palpitar lo que será la cita planetaria.

Uno de ellos fue Arturo Vidal, quien armó su oncena ideal de sudamericanos para esta Copa del Mundo.

El volante de Colo-Colo elaboró su equipo ideal y lo publicó en sus redes sociales. En su elenco, el "King" incluyó a cinco argentinos, como Emiliano "Dibu" Martínez, Cristian Romero, Alexis Mac Allister, Lionel Messi y Julián Álvarez.

Además, eligió a colombianos como Daniel Muñoz, James Rodríguez y Luis Díaz.

La oncena ideal que elaboró Vidal, para una dinámica de Jugabet, es la siguiente:

Arco: Emiliano Martínez (Argentina).

Defensa: Daniel Muñoz (Colombia), Ronald Araujo (Uruguay), Cristian Romero (Argentina) y Piero Hincapié (Ecuador).

Mediocampo: Alexis Mac Allister (Argentina), Federico Valverde (Uruguay) y James Rodríguez (Colombia).

Delantera: Luis Díaz (Colombia), Lionel Messi (Argentina) y Julián Álvarez (Argentina).

Tras su elección, el chileno fue tajante al asegurar: "Con este once ganaría el Mundial". Además, sobre la ausencia de una leyenda como Neymar, el mediocampista albo explicó: "Lo grabamos (el video) cuando Neymar no estaba convocado, si no, va fijo".

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