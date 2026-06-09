Gabriel Suazo destacó la unión del plantel de la Roja en la gira por Europa por la fecha FIFA

Con el triunfo por 2-1 ante República Democrática del Congo en Francia, la Selección chilena cerró la gira de amistosos de esta fecha FIFA de junio con una mejor imagen que la exhibida en la derrota del sábado ante Portugal en Oeiras, Lisboa.

Tras la victoria ante el combinado africano, Gabriel Suazo, capitán de la Roja, realizó un positivo balance sobre los cotejos en el Viejo Continente.

"Nuestro objetivo es sentirnos nuevamente nosotros, compitiendo a gran nivel con equipos que están por encima nuestro porque están en el Mundial. Competimos de muy buena forma, sabiendo sufrir en los momentos que hay que hacerlo, y luego teniendo nuestro juego para ganar el partido. Ellos, además de intentar jugar, intentan ser mucho más directos, con jugadores muy potentes en delantera, muchos están en la Premier League. Por algo están en el Mundial", expresó el lateral del Sevilla de España.

"Me siento orgulloso de mis compañeros, disfrutan estar en la selección, se les ve felices, representan a su país en cada pelota. Es su sueño estar acá, de llegar a un fútbol más competitivo para seguir creciendo individualmente y que la selección tenga jugadores en torneos más competitivos para demostrar que podemos estar en el próximo Mundial", añadió el ex Colo-Colo.

Además, el nacional destacó la unión en el plantel de la Roja ante los problemas en suelo europeo: "Más allá de que se hable de quién viene, estamos formando un vínculo que intentamos reflejar dentro del campo. Me quedo con el balance del grupo que se está formando. No sabíamos dónde se iba a jugar, si se suspendía o no. Cuando viajamos, almorzamos en un lugar muy extraño, todos estuvimos ahí, juntos. Un día no pudimos entrenar y seguimos trabajando, vinimos para competir y sacar un buen resultado".

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