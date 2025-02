Tomás Barrios se baja de la qualy de Indian Wells: "Tengo mucho por mejorar todavía"

Después de ser apabullado por el argentino Federico Coria (136°) en su debut en singles, Tomás Barrios (145°) dijo adiós definitivamente al ATP 250 de Santiago.

Y es que el tenista chileno quedó eliminado en cuartos de final del cuadro de dobles del certamen que se disputa en San Carlos de Apoquindo.

El chillanejo, junto al peruano Ignacio Buse, cayó el jueves ante el binomio conformado por los argentinos Andrés Molteni y Máximo González por 2-6, 6-4 y 10-5.

Tras su eliminación en duplas, el nacional habló en conferencia de prensa y anunció una sorpresiva decisión: no viajará a Estados Unidos para disputar la qualy de Indian Wells, primer Masters 1000 de la temporada.

"Tengo mucho por mejorar todavía. Estoy mejor físicamente y no he tenido molestias grandes. Por eso, no iré a Indian Wells, para descansar un poco y entrenar para lo que queda. El año pasado estuve lesionado varios meses", confirmó "Tommy".

La baja de Barrios se suma a la de Nicolás Jarry, quien no podrá disputar el cuadro principal del torneo californiano al sufrir una fractura del meñique jugando en el Chile Open.

