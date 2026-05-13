Tomás Barrios saca la cara en Portugal: Arrasa en Oeiras y ya está en cuartos de final

Luego de que se concretara la inesperada salida del torneo de Cristian Garin (104° del ranking ATP), las esperanzas nacionales en el Challenger de Oeiras IV recayeron exclusivamente en Tomás Barrios (134°). El tenista nacional ha sabido responder a este escenario y continúa a paso firme su recorrido por la competición que se desarrolla en Portugal.

Durante la jornada de este miércoles, el deportista chillanejo, quien compite como el séptimo cabeza de serie, logró asegurar su boleto a los cuartos de final. Para ello, doblegó al estadounidense Nishesh Basavareddy (154°) mediante un contundente marcador de 6-1 y 6-4, en un encuentro que se extendió por exactamente una hora y 15 minutos.

La manga inicial fue de un dominio absoluto por parte del representante criollo, quien superó ampliamente al jugador norteamericano. Las ventajas definitivas en esta etapa del partido se estructuraron gracias a los quiebres conseguidos en el segundo y sexto game.

Por su parte, el desarrollo del segundo parcial mostró un intercambio inicial donde Barrios logró romper el saque de su rival en el primer y tercer game, aunque cedió su propio servicio durante el segundo juego. A partir de ese momento, el chileno se dedicó a conservar sus turnos de saque, sellando su triunfo de manera holgada en el décimo juego a través de una certera volea.

Instalado ya en la ronda de los ocho mejores del certamen luso, el próximo desafío para la raqueta nacional será frente a otro tenista estadounidense: Emilio Nava (108°). El norteamericano, que ostenta la condición de segundo sembrado del campeonato, llega a esta instancia tras dejar en el camino al invitado local Tiago Pereira (304°) con un sólido doble 6-3.

PURANOTICIA