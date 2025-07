Tomás Barrios revela aterradora amenaza de apostador tras partido: “Estoy afuera de tu hotel, sé en qué habitación estás”

Si hay un tema complejo en el mundo del tenis es el de las apuestas, pues varios jugadores han admitido recibir amenazas por parte de apostadores.

Uno de los que confesó que vivió tal situación fue el chileno Tomás Barrios (143° del ranking ATP), quien tras su participación en el Masters 1000 de Toronto, donde alcanzó la segunda ronda desde la qualy, recordó un aterrador episodio sufrido hace años tras perder un partido en un challenger en Ciudad de México.

"Me llegó un audio diciendo: 'Estoy afuera de tu hotel, te estás quedando en tal lugar, en esta habitación'. Llamé al director del torneo y le dije: 'Tráigame un guardia o no hay manera de que juegue dobles'. Estaba muerto de miedo", contó el chillanejo en entrevista con el medio Clay Tennis.

"Por suerte, no pasó nada. Más tarde me dijeron que era algo que ya había ocurrido antes en México y que no me preocupara", añadió la cuarta raqueta nacional.

Consignar que Barrios viene de conseguir en Toronto, ante el experimentado francés Gael Monfils (48° y ex 6 del planeta) la primera victoria de su carrera en un cuadro principal de un Masters 1000, aunque no pudo seguir avanzando y el martes quedó eliminado en segunda ronda ante el estadounidense Alex Michelsen.

