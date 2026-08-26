Tomás Barrios queda a un triunfo de entrar por primera vez al cuadro principal del US Open

Tomás Barrios (144° del ranking ATP) quedó a un solo triunfo de clasificar por primera vez en su carrera al cuadro principal del US Open, uno de los dos Grand Slams que todavía no ha podido disputar junto a Roland Garros.

El tenista chillanejo tuvo una sólida presentación este miércoles y derrotó al argentino Genaro Alberto Olivieri (222°) por 6-3 y 6-1, en una hora y 21 minutos de partido, para avanzar a la tercera y última ronda de la qualy en Flushing Meadows.

Barrios comenzó el encuentro de manera adversa, luego de sufrir un quiebre de entrada en el primer game. Sin embargo, el chileno reaccionó rápidamente y comenzó a imponer su juego ante un rival al que ya había enfrentado en siete ocasiones, con un historial favorable de seis victorias y apenas una derrota.

El nacional consiguió dos quiebres para dar vuelta el marcador y quedarse con la primera manga por 6-3.

En el segundo set, Barrios mantuvo la concentración y dominó ampliamente las acciones, consiguiendo tres quiebres, en el tercer, quinto y séptimo juego. Finalmente, cerró el encuentro en su cuarto match point para sellar su avance a la ronda decisiva de las clasificaciones.

Ahora, el chileno disputará el partido por el ingreso al main draw del US Open, donde enfrentará al ganador del duelo entre el español Daniel Rincón (208°) y el joven estadounidense Jordan Lee (1.774°), de apenas 16 años y beneficiario de una invitación al torneo.

De conseguir una nueva victoria, Barrios accederá por primera vez al cuadro principal del Grand Slam neoyorquino, sumando así un importante hito a su carrera.

En tanto, durante esta misma jornada, Cristian Garin también buscará avanzar a la última ronda de la qualy, cuando se mida ante el sueco Elias Ymer (204°).

PURANOTICIA