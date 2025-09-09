Tomás Barrios por ausencias de Jarry y Tabilo en Copa Davis: "Luxemburgo también tuvo bajas"

Este fin de semana vuelve la acción de la Copa Davis y el equipo chileno recibirá entre este sábado y domingo a Luxemburgo en el Court Central del Estadio Nacional.

El elenco nacional enfrentará al conjunto europeo sin Nicolás Jarry (102° del ranking ATP) ni Alejandro Tabilo (125°), quienes se bajaron de esta serie por diversos motivos.

Tomás Barrios (134°), quien tendrá que asumir como uno de los singlistas junto a Cristian Garin (124°), se refirió a las ausencias del "Príncipe" y "Jano".

"Estamos bien. Somos jugadores que llevamos muchos años en la selección, yo estoy hace diez u once años, así que es una semana que disfruto mucho. Luxemburgo tuvo bajas y nosotros también, pero creo que va a ser una buena serie y ojalá podamos llevarnos la victoria", expresó el chillanejo tras el entrenamiento del lunes.

Además, resaltó la importancia de volver a jugar en el país: "Hace mucho no jugábamos aquí en Chile. Feliz de que sea en una fecha donde hay mucha gente en el país, con público que quiera apoyarnos. Estamos felices de poder jugar a estadio lleno".

Por último, Barrios destacó el buen estado del Court Central del Estadio Nacional: "Se nota que lo prepararon bien, que hicieron torneos antes. Está en muy buenas condiciones. Felices de volver a jugar en el Estadio Nacional".

