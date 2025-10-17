Tomás Barrios no pudo estirar su racha de triunfos tras caer en cuartos del Challenger de Curitiba

Tomás Barrios (119° del ranking ATP), quien venía de consagrarse campeón la semana pasada en Cali, no pudo seguir avanzando en el Challenger de Curitiba y quedó eliminado en los cuartos de final del certamen brasileño.

El chillanejo, sexto cabeza de serie, cayó este viernes frente al promisorio paraguayo Adolfo Daniel Vallejo, verdugo en octavos de Matías Soto y quien ya había vencido a Barrios hace unas semanas en Antofagasta. Fue un marcador de 6-3, 6-7 (2) y 6-3, luego de dos horas y 49 minutos de partido.

Si bien el nacional logró dar lucha y forzar a un último set, no le alcanzó para remontar ante el jugador guaraní y meterse en semifinales.

Con esto, Barrios puso fin a siete victorias consecutivas, considerando los cinco partidos que ganó la semana pasada en su título en Cali, y los dos en Curitiba.

Cabe señalar que el chileno se mantendrá en Brasil para disputar la próxima semana el Challenger de Costa do Sauipe, donde también está anotado su compatriota Cristian Garin. Ambos buscarán sumar puntos para intentar acercarse a volver al top 100.

