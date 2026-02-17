Tomás Barrios no pudo dar la sorpresa y cayó ante el ex 6 del mundo en el ATP 500 de Río de Janeiro

Tomás Barrios (107° del ranking mundial) tuvo debut y despedida del ATP 500 de Río de Janeiro, tras perder en primera ronda del certamen brasileño con el italiano Matteo Berrettini.

"Tomi", quien accedió a esta instancia en calidad de lucky loser después de caer en la última fase de la qualy, planteó un partido inteligente, pero aflojó en momentos claves ante el europeo, quien ganó por cerradas parciales de 7-6 (1) y 7-5 en dos horas y 26 minutos.

El chillanejo no se dejó intimidar por la amplia diferencia en la clasificación mundial y enfrentó de tú a tú al exseis del orbe, animando un duelo sumamente parejo en el primer set, con ambos adversarios anulándose constantemente para sostener sus servicios.

Así fue como la manga tuvo que definirse vía tie break y entonces vino la debacle para el ñublino, quien mostró escasísima solidez son su saque y el "tano" se impuso por un cómodo 7-1.

Luego de esto el encuentro entró en una suerte de receso debido a problemas con la energía eléctrica que afectaron las torres de iluminación. Recién después de una pausa que se extendió por más de 20 minutos se pudieron retomar las acciones.

De vuelta en el cotejo para el segundo capítulo, el trámite del compromiso siguió prácticamente el mismo rumbo hasta el duodécimo juego, momento donde Berrettini le propinó un rompimiento al pupilo de Guillermo Gómez para sellar su victoria con un 7-5.

Con la eliminación de Tomás Barrios, sumada a las despedidas previas de Cristian Garin (89°) y de Nicolás Jarry (149°) -este último en la qualy-, Alejandro Tabilo (68°) quedó como único representante criollo.

