Tomás Barrios luchó más de cuatro horas y salvó cinco match points para avanzar a semis del Challenger de Lima 2

Una verdadera batalla fue la que sacó adelante Tomás Barrios (122° del ranking ATP) en el Challenger de Lima 2 para avanzar a las semifinales del certamen peruano.

El chileno, sexto cabeza de serie, derrotó al argentino Juan Bautista Torres (381°) por parciales de 7-6 (2), 6-7 (6) y 7-6 (10), tras cuatro horas y 27 minutos de lucha donde salvó cinco match points.

El primer set fue un a locura, pues ambos jugadores se quebraron el servicio en tres ocasiones cada uno y definieron la manga en un tiebreak, donde el nacional fue más certero y se lo adjudicó por 7-2.

En el segundo episodio el chillanejo se repuso a una desventaja de 3-1 y luego a otra de 5-3, por lo que nuevamente fueron al desempate, aunque esta vez se impuso el trasandino por 8-6 y luego de salvar un match point.

En tanto, en el capítulo decisivo se mantuvo la igualdad hasta que en el noveno el criollo sufrió un quiebre, pero en el siguiente quebró justo y salvando tres match points, y luego otra vez fueron al tiebreak. Ahí, el nacional zafó de otros dos match points y sentenció la victoria por 12-10.

Con este triunfo de infarto, Barrios se metió a semifinales del certamen y está escalando al casillero 117 en el ranking en vivo.

En busca de la final, el chileno enfrentará este sábado al ganador de la llave entre el argentino Román Andrés Burruchaga (105°), cuarto sembrado, y el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza (213°).

Consignar que Cristian Garin (104°) buscará sumarse a su compatriota en semifinales cuando enfrente al local peruano Gonzalo Bueno.

