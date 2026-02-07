Tomás Barrios ingresa al cuadro principal del ATP de Buenos Aires

Una grata sorpresa recibió este sábado el tenista chileno Tomás Barrios (112° del ranking ATP), luego de confirmar su ingreso directo al cuadro principal del ATP 250 de Buenos Aires, certamen que se disputará la próxima semana en la capital argentina.

El chillanejo accedió al main draw gracias a la baja de último minuto del australiano James Duckworth (86°), situación que liberó un cupo directo y le permitió evitar la exigente fase de clasificación.

De esta manera, Barrios sumará una nueva oportunidad en el circuito ATP, buscando seguir acumulando puntos importantes en una temporada donde ha mostrado regularidad y crecimiento competitivo en torneos Challenger y ATP.

Con su ingreso al cuadro principal, el tenis chileno contará con tres representantes en Buenos Aires, ya que Alejandro Tabilo (73°) y Cristian Garín (92°) también tienen asegurada su presencia en el torneo trasandino.

La participación de los tres nacionales genera expectativas, considerando el buen presente de Tabilo y la necesidad de Garín y Barrios de seguir sumando confianza y ritmo competitivo en arcilla.

Cabe recordar que Barrios, Tabilo y Garín se encuentran actualmente en Chile, disputando la serie de Copa Davis ante Serbia, instancia en la que el equipo nacional tomó ventaja por 2-0 tras la primera jornada.

El ingreso directo al torneo argentino aparece como un impulso anímico importante para Barrios, quien deberá ajustar rápidamente su enfoque una vez finalizada la serie copera.

Así, el ATP 250 de Buenos Aires se perfila como un escenario clave para el tenis chileno, que buscará protagonismo en uno de los torneos más tradicionales del calendario sudamericano.

