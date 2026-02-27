Unión Española sufrió su primera derrota en la B ante Deportes Recoleta

Apenas una semana le duró a Unión Española el invicto en la Liga de Ascenso. El cuadro hispano lamentó una derrota por 2-1 en su visita a sus vecinos de Deportes Recoleta, sorpresivo líder del certamen.

El dueño de casa tomó la delantera en el encuentro con un penal convertido por Branco Provoste (31'). Sin embargo, poco después Gabriel Norambuena pivoteó un centro para que Ulises Ojeda (35') definiera con un potente zurdazo para establecer la paridad.

No obstante, el conjunto textilero salió con todo al complemento y abrochó la victoria en el minuto 64, cuando Felipe Báez remató tras una pena máxima errada por Provoste y superó al guardameta.

De esta manera, los albiazules se treparon en solitario al primer puesto de la tabla con seis puntos, al menos hasta que termine la fecha. El elenco de colonia, en cambio, se quedó en tres unidades y se quedó en el sexto lugar.

El próximo domingo a las 18 horas, Deportes Recoleta visitará a Deportes Puerto Montt, mientras que Unión Española enfrentará a Magallanes desde las 19:00 del martes diez de marzo.

PURANOTICIA