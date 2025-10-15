Tomás Barrios extiende su racha ganadora y se instala en cuartos del Challenger de Curitiba en Brasil

Tomás Barrios (119° del ranking ATP) extendió este miércoles su racha ganadora en el circuito, venciendo sin contratiempos al boliviano Murkel Dellien (279°) para instalarse en los cuartos de final del Challenger de Curitiba, en Brasil.

El oriundo de Chillán fue superior a su rival en todo momento y le propinó un total de seis quiebres a lo largo de la hora y dos minutos que duró la contienda donde se impuso por un doble 6-1.

Luego de arrasar con el altiplánico en el primer set en apenas 27 minutos, parecía que la segunda manga tendría un trámite diferente después del rompimiento que consiguió Dellien. Sin embargo, el chileno dio vuelta el marcador sin mayores contratiempos para avanzar a la ronda de los ocho mejores.

En dicha instancia, "Tomi" se verá las caras con el paraguayo Daniel Vallejo (253°), verdugo del también chileno Matías Soto (280°) en octavos de final, y que además derrotó al pupilo de Guillermo Gómez hace unas semanas en Antofagasta.

Cabe destacar que con el triunfo de este miércoles, Barrios trepó hasta el 177° lugar del ranking en vivo, recortando distancias con Nicolás Jarry (113°) en la lucha por quedarse con el sitial de la tercera raqueta criolla.

